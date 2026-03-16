浜松市で14日、街なかでの結婚式と、ギネス世界記録の挑戦を組み合わせた、ユニークなイベントが開催されました。このイベントは、地域の課題をウエディングの力で、世界記録という祝福へ変えようと行なわれたものです。今回は、浜名湖でアサリの食害を引き起こしているクロダイを使って作られたマフィンを世界一長く並べる挑戦が行われ、1021個を使って隙間なく螺旋状に並べギネス世界記録に認定されました。その後行われた