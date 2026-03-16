＜16日（月）の天気＞午前10時頃、全国のトップをきって高知と岐阜でソメイヨシノの開花発表がありました。高知は平年より6日早く、3年連続全国トップの開花となりました。岐阜は平年より9日も早く、観測史上最も早い開花となりました。青空のもと桜の咲いたところがある一方、日本海側の地域や関東南部で雲が多くなっています。午後になると全国的に高気圧に覆われて、晴れるところが多くなりそうです。東京都心など関東南部はし