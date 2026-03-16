警視庁警視庁保安課は16日、東京・歌舞伎町の大久保公園周辺で売春のための客待ちをしたとして、2025年に売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕した女性が延べ112人に上ったと発表した。24年は97人だった。動機別では、ホストやコンセプトカフェなどに使う目的が約4割に当たる48人で最多だった。動機に生活困窮を挙げた女性もおり、同課は「困難な問題を抱える女性に対する支援を充実させていく」としている。平均年齢は25歳で、