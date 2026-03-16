3月15日、B1西地区の琉球ゴールデンキングスは崎濱秀斗が14日の長崎ヴェルカ戦で負傷し、全治未定の「脳振盪および鼻骨骨折」と診断されたことを発表した。 現在20歳の崎濱は、178センチ84キロのポイントガード。福岡第一高校時代には主力選手としてウインターカップ優勝を果たし、第17回スラムダンク奨学金でセントトーマスモアスクールへと進学していた。アメリカ挑戦後は、NCAAディビジョ