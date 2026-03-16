１６日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。外為市場でドル高・円安が一服したことを受け、買い戻しが優勢となった。 前週末１３日のニューヨーク市場で、米長期金利は小幅に上昇（債券価格は下落）した。原油高によるインフレ懸念が米債券相場の重荷となった。１６日は米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物がアジア時間で一時１バレル＝１０