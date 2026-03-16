日銀は１６日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が４．２２倍、「同３年超５年以下」が２．１０倍、「同５年超１０年以下」が２．７９倍、「同２５年超」が２．０９倍だった。 出所：MINKABU PRESS