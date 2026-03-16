イングランド4部相当のEFLリーグ2で、相手選手のスパイクを放り投げた選手が2枚目の警告で退場となる異例の事象が発生した。14日に行われたノッツ・カウンティ対チェスターフィールドの前半19分、ノッツ・カウンティのMFオリバー・ノーバーンが相手MFアルマンド・ドブラにプレスをかけてノーファウルでボールを奪い取った。ところがノーバーンは接触の勢いで脱げたドブラのスパイクを拾い上げると、そのままタッチラインの外へ