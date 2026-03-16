深刻な水不足が続く愛知県の東三河地方で、豊川用水の宇連ダムの貯水率が0.3％となり、17日にも0％になるとみられています。豊川用水の水源の1つ、宇連ダムの貯水率は16日午前0時時点で0.3％となっていて、17日にも0％になるとみられています。このため、さらに底に残った水をくみ上げるためのポンプが設置され、稼働に向けた準備が進められています。また、豊川用水全体の貯水率も午前0時時点で7.8％となっていて、水資源