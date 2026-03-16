開催：2026.3.16会場：ローンデポ・パーク結果：[ドミニカ共和国] 1 - 2 [アメリカ]WBCの試合が16日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国とアメリカが対戦した。ドミニカ共和国の先発投手はＬ・セベリーノ、対するアメリカの先発投手はＰ・スキーンズで試合は開始した。2回裏、6番 Ｊ・カミネロ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドミニカ共和国得点 DOM 1-0