侍ジャパン相手に好投したベネズエラの左腕エンマヌエル・デ・ヘススを、韓国メディア『OSEN』が「デ・ヘスス、無失点の完璧投球…大谷もお手上げの空振り、ベネズエラの英雄になる」と題して絶賛している。【写真】「連覇の夢が粉々に」韓国も驚いた侍ジャパン“終幕”ベネズエラは3月15日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝で日本に8-5で逆転勝利し、劇的な準決勝進出を果たした。この日、ベネ