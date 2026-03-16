【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月3日～5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL』）。臨港パークで開催される、入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、CENTRAL×金村美玖（日向坂46）による展示企画『記憶の欠片』が開催されることが発表された。 ■『CENTRAL』と日向坂46『7回目のひな誕祭』がコラボ 『CENTRAL』と、4月4日・5日に横浜スタ