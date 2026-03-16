【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾がサロンの主（あるじ）、岡崎体育がサロンを切り盛りするDJを務める『偏愛ミュージックサロン』が、3月28日23時から放送されることが決定した。 ■忌野清志郎、THE BLUE HEARTSの超貴重映像も蔵出し 本番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した“持論”を話したい人が、秘密のたまり場『偏愛ミュージックサロン』に集結し、自らが偏愛する音楽について