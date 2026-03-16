これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところではナダレに注意ください。 ◆16日(月)これからの天気 昼過ぎは広く日が差してくるでしょう。 夜にかけて時おり雲が広がりますが、にわか雨やにわか雪はなさそうです。 降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。 ◆16日(月)の予想最高気温 最高気温は、9～12℃の予想です。 昨日