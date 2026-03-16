4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈