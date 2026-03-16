中東情勢のさらなる緊迫を受け、ニューヨークの原油先物相場が再び1バレル＝100ドルの大台を超えました。ニューヨークの原油先物相場は15日、アメリカのトランプ政権がイランの原油輸出の拠点カーグ島にある原油関連施設に対し、攻撃を検討しているとの見方から、一時1バレル＝100ドルを突破し、102ドル台まで上昇しました。カーグ島はイランの原油輸出量の9割を占める重要拠点で、トランプ大統領は先週13日、カーグ島の「軍事目標