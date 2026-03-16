ノルティックスキーW杯ジャンプの男子個人第26戦（ヒルサイズ＝HS134メートル）が15日、ノルウェーのオスロで行われ、内藤智文（33＝山形市役所）がW杯初優勝を果たした。悪天候の影響で2回目を実施できず、1回目の成績で順位を確定。131・5メートルの128・7点で異色の公務員ジャンパーが念願の1勝目をつかんだ。女子個人第30戦では伊藤有希（31＝土屋ホーム）が127メートル、126・5メートルの合計225・6点で2024年1月以来とな