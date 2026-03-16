11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海、木村柾哉、佐野雄大が、21日発売の『VOCE』5月号（講談社）に登場。「美」をテーマに4ページの拡大版を届ける。【写真】青春感あふれるジャケット写真特集テーマは「“美”va la vita 磨き続ける美学」。ビューティ誌ならではの肌の質感や温度感までもが伝わる至近距離で3人に迫る。見どころは、自信のあるパーツにぐっと寄った、いくら拡大しても隙のないソロカット。普段