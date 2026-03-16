野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで、ドミニカ共和国―アメリカの準決勝が行われ、アメリカが２−１で勝って３大会連続の決勝進出を決めた。アメリカは１点を追う四回、ヘンダーソンとアンソニーのソロで逆転。五回途中までを１失点に抑えた先発のスキーンズから５人の救援陣への継投で逃げ切った。二回のソロで