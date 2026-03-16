アメリカのトランプ大統領は15日、原油輸送の要衝、ホルムズ海峡での船舶の護衛に向けて、7カ国と協議中だと明らかにしました。19日に予定される日米首脳会談でも議題となる可能性があります。トランプ氏は事実上、封鎖状態にあるホルムズ海峡での船舶の護衛に向け、各国と協力について協議を進めていると明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領：7カ国と交渉中だ。ただ、これ（護衛）は私たちには必要ない。これらの国々には