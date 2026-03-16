乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第11弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回解禁されたのは、フランスの港町・ニースでおいしい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。このカットが公開されると、SNSでは「おいしすぎて