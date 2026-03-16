映画の祭典、アカデミー賞の授賞式が行われ、メイクアップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていた映画「国宝」は受賞を逃しました。アカデミー賞の授賞式は15日、1000人規模の厳しい警備体制の中、アメリカ・ロサンゼルスで行われ、レオナルド・ディカプリオさんら、ハリウッドスターたちがレッドカーペットを歩きました。日本からは、メイクアップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていた「国宝」から李相日（リ・サンイ