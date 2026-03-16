（CNN）国際エネルギー機関（IEA）の加盟国は15日、イランでの戦争による石油取引の混乱を和らげるため、4億バレルの石油備蓄を放出する用意があると明らかにした。米国はこれまでに1億7200万バレルの放出を約束している。これに加え、IEAのほかの31加盟国も備蓄を放出する。これらの石油は3月末までに放出される予定で、欧州が約束した政府と業界の石油備蓄1億750万バレルも含まれる。IEAによると、アジア・オセアニア地域の加盟