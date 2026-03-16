日本テレビは、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の準決勝・決勝を伝える『WBC詳報』を、17日・18のGP帯1時間枠で放送する予定だ。日本テレビ本社日テレは、今大会を日本国内独占ライブ配信するNetflixから中継制作を受託したことに加え、「プロモーションパートナー」として連携。地上波でWBC開幕特番など、9枠の特別枠を編成して大会を盛り上げることになっている。日本代表・侍ジャパンは15日(日本時間)の準々決勝でベネ