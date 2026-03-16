藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負（主催：共同通信社、日本将棋連盟）は、挑戦者の２勝１敗で迎えた第４局が３月15日（日）に栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われました。対局の結果、相掛かり持久戦の中盤から抜け出した藤井棋王が126手で勝利。カド番を凌いでフルセットに持ち込みました。○先後同型の相掛かりともに後手番で勝利してここまで挑戦者の２勝１敗。初