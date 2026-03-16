キリンビールは4月7日、ディアジオ社(英国)が所有する世界販売数量1位(※)を誇るスコッチウイスキーブランドから、新商品「ジョニーウォーカー ブロンド」を全国で発売する。ジョニーウォーカー ブロンド同商品は、若年層の「カジュアルにウイスキーを楽しみたい」ニーズに応え、シリーズ中で最もスモーキーさを抑えた穏やかで親しみやすい味わいが特長のウイスキー。丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽熟成によるフルーティな味