4月3日スタートする松重豊主演ドラマ『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）より、メインビジュアルと、初の映像解禁となる15秒ティザー映像が解禁された。【動画】「俺は腹が減っているだけなんだ」『孤独のグルメ Season11』15秒ティザー映像本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気漫画をもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事どころにふらり