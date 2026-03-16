TVerが贈る「TVerアワード2025」より10周年記念賞」が発表された。【写真】TVer10周年記念賞、『水曜日のダウンタウン』が大賞『アメトーーク！』『月曜から夜ふかし』優秀賞に各受賞作品「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立された表彰。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の