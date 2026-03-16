元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が16日までにInstagramを更新。トルコ・イスタンブールでのオフショットを披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊が投稿したのはイスタンブールの地下宮殿で撮影されたオフショット。ボリュームのあるファーコートを着た姿を添え、「東ローマ帝国時代の貯水槽」と、メデューサをかたどった装飾などを紹介している。ファ