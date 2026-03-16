日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオが初タッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞を獲得した。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！カンヌ、ベネチア、ベルリンの世界三大映画祭で監督賞を制覇した唯一の監督、ポール・トーマス・アンダー