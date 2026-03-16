the god and death starsが、3月21日の名古屋HeartLand公演よりスタートする全国ツアー＜JAPAN TOUR 2026 SPRING「林檎に剃刀-もうすぐ地獄ですね-」＞開催を前に、過去楽曲66曲の一斉配信を開始した。2025年末には新メンバーとしてマヤママユ(G)が加入し、4人編成で新たなスタートを切ったthe god and death stars。2026年1月26日には新体制でのEP「林檎に剃刀」をリリースしており、同作を引っ提げて春ツアーへと臨む。the god a