日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『罪人たち』のマイケル・B・ジョーダンが主演男優賞を受賞。初ノミネートにして初のオスカーに輝いた。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！米カリフォルニア州生まれで、幼い頃からエンターテイメント業界で活躍しているマイケルは、本作の監督ライアン・クーグラーのデビュー作『フルー