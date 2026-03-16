日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、クロエ・ジャオ監督の『ハムネット』でウィリアム・シェイクスピアの妻アグネスを演じたジェシー・バックリーが主演女優賞を獲得した。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！アイルランド出身のジェシーは、名門として知られる王立演劇学校（RADA）を卒業後、『Beast（原題）』（2017）で初