平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が、4月7日(火)よる11時より放送開始となるTVアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌に決定した。「Kill or Kiss」は、鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲。トラックのプロデュースはアリアナ・グランデやリアーナ、ビヨンセなどの楽曲も手がけるFred Ballが担当している。TVアニメ『マリッジトキ