WBC・米国―ドミニカ共和国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。本塁打2発と6投手による執念の継投を演じ、1点差を守り切った。異次元のハイレベル決戦に多くの野球ファンも酔いしれた。「事実上の決勝」ともいわれるV候補の超ビッグマッチは死闘だった。2回、ドミニ