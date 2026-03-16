俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第１０話が１５日に放送され、世帯平均視聴率が１２・１％となったことが１６日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・