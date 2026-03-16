◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）昨年のサイ・ヤング賞右腕で米国のＰ・スキーンズ投手が、強力打線を誇るドミニカ共和国との準決勝で先発し、４回１／３で７１球を投げて、６安打１失点の内容で勝利に導いた。試合後、米ＦＯＸ局のインタビューに「試合に入るにあたって、とにかくできるだけ多くのゼロ（無失点）を並べて、チームが勝てる状況に持っていきたいと