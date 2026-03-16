◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）優勝候補の一角ドミニカ共和国が準決勝で米国に１―２で敗れ、１３年ぶり２度目の世界一を逃した。ソロ一発で先制しながら米国の２発に泣いた。打線でブレーキとなったのが３番のＪ・ソト（メッツ）だった。先発オーダーでただ一人、出塁ゼロ。１回は一、二塁間抜けそうな打球を好守備に阻まれ、４回のライナーは右翼ジャッジ（