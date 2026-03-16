宮川大聖が、3月18日(水)に新曲「ラストブルーム」を配信する。宮川大聖による新曲リリースは、2024年「Little Riot」以来1年4ヶ月ぶり。今作をひっさげ、4月からは4月3日(金)東京・恵比寿The Garden Hall公演を皮切りに4月12日(日)大阪・Takara Osaka、5月9日(土), 10日(日)愛知・名古屋Electric Lady Landを巡る東名阪ツアー＜宮川大聖 LIVE TOUR 2026「Bloom! Bloom!」＞の開催も決定している。新曲「ラストブルーム」と東名阪