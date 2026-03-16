タレント・さとう珠緒が16日、自身のインスタグラムを更新。海を望む温泉にタオルをまとって入浴する姿を公開し、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】絶景温泉に艶めく美背中色っぽすぎるうなじホントに53歳？ 投稿したのは髪を後ろでまとめて、白いタオルを巻いたバックショット。美しい背中が強烈に飛び込んでくる印象的なカットだ。さとうは「最近ちょっと お煎餅ブームです」と書き出し、テレビ東京「よじご