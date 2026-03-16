マインツ佐野海舟がボールを奪うと、ワンタッチで最前線へとつながったドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、3月15日に行われたブンデスリーガ第26節のブレーメン戦で好プレーを見せた。スポーツチャンネル「DAZN」は公式Xで「さすがの“回収力”」と、追加点につながったそのプレーを紹介している。開幕戦から26試合連続での先発出場となった佐野は、1-0で迎えた後半7分に相手のパスをカットして、カウンターの