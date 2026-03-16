福岡内定の前田快、プロでの経験を「還元しないといけない」第25回大学日韓（韓日）定期戦が3月15日、愛知県のウェーブスタジアム刈谷で行われ、全日本大学選抜が全韓国大学選抜に2-1で勝利した。この試合でアビスパ福岡に内定しているMF前田快（まえだ・こころ／神奈川大学）が中盤で存在感を見せ、圧巻のロングスローから勝ち越しゴールをアシスト。「100点ですね」と起死回生の一投を振り返った。まるでコーナーキックのよ