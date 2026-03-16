セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『私がビーバーになる時』いろいろマスコット“メイベル・タナカ”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』いろいろマスコット“メイベル・タナカ” 登場時期：2026年3月13日より順次サイズ：全長約6×6×11cm種類：全4種（ノ