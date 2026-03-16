15日投票が行われた東伊豆町長選挙で現職の岩井茂樹さんが三つ巴の戦いを制し2期目の当選を果たしました。一方、今回の町長選の投票率は54.75％で過去最低となっています。（岩井茂樹氏 バンザイ）現職と新人2人が争った東伊豆町長選挙は、現職で2期目を目指した岩井茂樹さんが2,779票をとって、新人2人を破り2期目の当選を果たしました。（岩井茂樹氏）「これまで4年間、東伊豆町におけるさまざまな課題に向き合い種をまいてきた