日本のサッカースター本田圭佑（39）がイラン代表のワールドカップ（W杯）出場を支持する発言をし、米国企業との広告契約が見送りになったと明らかにした。本田は15日（現地時間）、自身のソーシャルメディアで「イラン代表がW杯に参加することを望む」という意見を公開した後、米国企業が進行中の広告キャンペーンを中断したと伝えた。本田は具体的な企業名は明らかにしなかったが、「この発言でW杯に合わせて決まりそうだった米