日本の高市早苗首相が「竹島は日本領土」と話したことに対し、金九（キム・グ）のひ孫に当たる「共に民主党」の金容万（キム・ヨンマン）議員が「明白で破廉恥な挑発」と批判した。金議員は14日、自身の交流サイト（SNS）を通じ「高市首相が再び独島（ドクト、日本名・竹島）を自国領土と言い張り閣僚級の派遣までうんぬんした」としてこのように指摘した。金議員は「韓国政府は先月の『竹島の日』の行事にただちに抗議し日本の外