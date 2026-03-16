「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が3月14日、15日の2日間にわたり東京の赤坂で開催された。近年、日本国内で急速な盛り上がりを見せているポッドキャストのさらなる拡大と文化的な発信を目指し、発信者が垣根を越えて集結する国内初の大規模イベントとなった。 15日には、株式会社STARTO ENTERTAINMENT元代表取締役CEOで内外タイムス客員編集長の福田淳と明石ガクト氏がinterfmとSpotifyで放送中のサークル型ラジオ番組「UM