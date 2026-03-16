株式会社北海道日本ハムファイターズ（本社・北海道北広島市、代表取締役社長・小村勝）は16日、筆頭株主の日本ハム株式会社（本社・大阪市北区、代表取締役社長・井川伸久）が今月13日に日本ハム球団の全株式を取得したことで、日本ハム株式会社の完全子会社となったことを発表した。球団の全株式は4000株。買い取る前は全体の74％となる2960株を保有していたが、残る26％の1040株を新たに取得した。株式譲渡元は以下の通り。