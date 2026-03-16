お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（61）が、16日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）を欠席。代役が発表された。【写真】「舞踏会デビューします」可憐な“ワンピース姿”を披露した南原清隆番組冒頭、「さあ始まりました！」「いつも元気な月曜日」などと、バイきんぐの小峠英二（49）があいさつ。浦野モモアナウンサー（26）が「今日は南原さんがお休みですので、小峠さんお願いします」