国会では、野党側が高市総理に対し、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣の可能性について、追及しています。高市総理は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣について、アメリカ側からは「まだ求められていない」としたうえで、「対応を検討している」と述べました。無所属広田一議員「米側からホルムズ海峡を通行する船舶の護衛、これに参加しないかというふうな話が出てくる可能性、極めて高いわけでございます。そうすると日本としては海