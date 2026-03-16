3月に入り、各民放アナウンサーの退社報告が相次いでいる。日本テレビ岩田絵里奈アナ（30）は3月末で退社。8日放送の同局系「シューイチ」で退社を生報告。その後はフリーで活動することが明らかになっている。フジテレビでは小澤陽子アナ（34）と勝野健アナ（26）が6月末に退社することが11日に判明。その後、小澤アナは自身のSNSで「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と発表。勝野アナは今年1月